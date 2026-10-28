Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|SDAX-Performance im Blick
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28.10.2026 12:27:23
Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen
Am Mittwoch klettert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 18 431,18 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,211 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,136 Prozent fester bei 18 397,97 Punkten, nach 18 373,06 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 455,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 333,72 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 248,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, notierte der SDAX bei 18 352,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 024,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,20 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 8,51 Prozent auf 255,00 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 30,66 EUR), Vincorion (+ 3,34 Prozent auf 19,81 EUR), SFC Energy (+ 2,35 Prozent auf 18,32 EUR) und Basler (+ 2,14 Prozent auf 21,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 91,20 EUR), TeamViewer (-2,10 Prozent auf 7,47 EUR), JOST Werke (-1,87 Prozent auf 57,70 EUR), HelloFresh (-1,76 Prozent auf 2,79 EUR) und Springer Nature (-1,69 Prozent auf 20,35 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 339 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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