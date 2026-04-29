AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Kursentwicklung
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29.04.2026 17:58:53
Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Handelsende steigen
Am Mittwoch ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,57 Prozent auf 3 617,06 Punkte aufwärts. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,378 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,489 Prozent auf 3 614,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 636,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 605,24 Einheiten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 577,09 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 3 606,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,199 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 7,07 Prozent auf 75,00 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,08 Prozent auf 178,60 EUR), AIXTRON SE (+ 3,93 Prozent auf 44,69 EUR) und JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Siemens Healthineers (-3,72 Prozent auf 33,95 EUR), Drägerwerk (-3,25 Prozent auf 89,30 EUR), EVOTEC SE (-2,63 Prozent auf 5,01 EUR), QIAGEN (-2,11 Prozent auf 28,51 EUR) und SAP SE (-2,02 Prozent auf 145,88 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 057 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 173,919 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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