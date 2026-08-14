Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen

Der DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 26 469,66 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,194 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,556 Prozent auf 26 445,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 299,74 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 488,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 437,28 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,414 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der DAX auf 25 147,03 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 456,26 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 24 377,50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 200,20 EUR), Scout24 (+ 2,76 Prozent auf 78,20 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 24,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen HOCHTIEF (-1,31 Prozent auf 438,00 EUR), Infineon (-1,01 Prozent auf 61,87 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 159,22 EUR), Vonovia SE (-0,81 Prozent auf 20,83 EUR) und Bayer (-0,79 Prozent auf 47,68 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 321 770 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 214,920 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at