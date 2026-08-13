Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen

Um 12:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,42 Prozent auf 26 468,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 26 485,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 358,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 24 980,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 239,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 37,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 191,00 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 39,97 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 33,69 EUR) und Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 163,32 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 60,32 EUR), BASF (-1,31 Prozent auf 50,60 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 45,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 73,40 EUR) und Symrise (-0,56 Prozent auf 89,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 456 346 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,625 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at