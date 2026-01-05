Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,84 Prozent stärker bei 24 741,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 615,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 764,50 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Stand von 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 379,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 19 894,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6,37 Prozent auf 1 704,00 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 39,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 125,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,07 Prozent auf 378,90 EUR) und Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 208,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,48 Prozent auf 532,40 EUR), Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 254,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 27,52 EUR), EON SE (-1,00 Prozent auf 16,29 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,66 Prozent auf 105,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 356 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

