Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,44 Prozent stärker bei 18 258,71 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,398 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 18 161,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 179,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 307,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 074,28 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 18 534,14 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 17 823,62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 17 955,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,20 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Ottobock (+ 8,03 Prozent auf 53,80 EUR), Hypoport SE (+ 4,39 Prozent auf 89,15 EUR), PVA TePla (+ 3,82 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 29,34 EUR) und HORNBACH (+ 3,01 Prozent auf 78,70 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Basler (-7,93 Prozent auf 26,70 EUR), EVOTEC SE (-6,51 Prozent auf 3,51 EUR), Vincorion (-5,84 Prozent auf 18,07 EUR), SMA Solar (-4,83 Prozent auf 62,05 EUR) und Vossloh (-1,93 Prozent auf 58,55 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 409 216 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,698 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at