Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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SDAX aktuell 10.09.2026 09:28:53

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch heute aufwärts.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 18 563,58 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94,751 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,046 Prozent auf 18 551,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 560,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 563,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 544,20 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,964 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 18 540,54 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 17 864,36 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16 535,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 1,83 Prozent auf 25,10 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,14 Prozent auf 70,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,03 Prozent auf 24,50 EUR), SFC Energy (+ 0,97 Prozent auf 20,85 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,94 Prozent auf 107,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,24 EUR), SMA Solar (-0,97 Prozent auf 61,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,95 Prozent auf 52,20 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,90 Prozent auf 43,90 EUR) und ATOSS Software (-0,87 Prozent auf 91,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 234 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,40 -2,09% 1&1 AG
ATOSS Software AG 89,60 -2,18% ATOSS Software AG
CEWE Stiftung & Co. KGaA 105,80 -0,38% CEWE Stiftung & Co. KGaA
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 69,10 -1,71% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Energiekontor AG 24,25 -2,02% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,21 0,00% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 43,95 0,23% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 -3,01% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,65 -0,19% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 54,10 2,27% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SFC Energy AG 20,55 0,49% SFC Energy AG
SMA Solar AG 58,85 -3,84% SMA Solar AG
TeamViewer 6,25 -0,56% TeamViewer
Wacker Neuson SE 23,90 -0,83% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 414,79 -0,78%

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