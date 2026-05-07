QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
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07.05.2026 12:27:12
Börse Frankfurt in Grün: Das macht der TecDAX am Mittag
Am Donnerstag gewinnt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,04 Prozent auf 3 811,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 522,514 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,731 Prozent auf 3 838,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 810,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 845,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 809,11 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 2,31 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 3 425,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 619,60 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 3 680,01 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 89,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,55 Prozent auf 87,60 EUR), Ottobock (+ 4,92 Prozent auf 61,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,87 Prozent auf 193,20 EUR) und Infineon (+ 3,60 Prozent auf 61,36 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-4,91 Prozent auf 33,86 EUR), EVOTEC SE (-3,07 Prozent auf 5,36 EUR), HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 78,60 EUR), QIAGEN (-1,64 Prozent auf 28,77 EUR) und SAP SE (-1,18 Prozent auf 147,56 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 404 239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 174,900 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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