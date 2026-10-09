Börse Frankfurt in Grün: Das macht der TecDAX nachmittags

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,91 Prozent stärker bei 4 001,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,169 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,250 Prozent höher bei 3 975,45 Punkten, nach 3 965,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 008,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 964,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 994,71 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 824,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 747,47 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,41 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,06 Prozent auf 26,80 EUR), Nemetschek SE (+ 4,98 Prozent auf 67,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,86 Prozent auf 32,26 EUR), TeamViewer (+ 3,71 Prozent auf 6,86 EUR) und SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), OHB SE (-1,77 Prozent auf 155,40 EUR), JENOPTIK (-1,48 Prozent auf 39,84 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 23,06 EUR) und freenet (-0,63 Prozent auf 22,24 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,551 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at