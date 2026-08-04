Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag stärker

Am Dienstag klettert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,90 Prozent auf 26 235,19 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,138 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,724 Prozent auf 26 189,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 001,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 266,50 Punkte, das Tagestief hingegen 26 082,43 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 779,31 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 23 991,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der DAX einen Stand von 23 757,69 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 266,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,34 Prozent auf 64,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 152,30 EUR), Bayer (+ 3,06 Prozent auf 48,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 207,40 EUR) und Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 213,25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-12,88 Prozent auf 25,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,49 Prozent auf 41,50 EUR), adidas (-1,76 Prozent auf 161,90 EUR), Daimler Truck (-1,71 Prozent auf 48,75 EUR) und Hannover Rück (-1,28 Prozent auf 247,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Zalando-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 214 428 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 215,454 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at