Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,55 Prozent stärker bei 25 177,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,088 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,061 Prozent schwächer bei 25 025,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 040,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 994,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 199,27 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 124,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 168,08 Punkten gehandelt. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 23 790,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,90 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,42 Prozent auf 31,06 EUR), Continental (+ 4,09 Prozent auf 75,30 EUR), Vonovia SE (+ 3,98 Prozent auf 22,19 EUR) und Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 084,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-2,61 Prozent auf 75,87 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 160,26 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR), HOCHTIEF (-1,45 Prozent auf 489,20 EUR) und SAP SE (-1,02 Prozent auf 139,44 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 859 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,311 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at