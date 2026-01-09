Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,52 Prozent auf 25 257,67 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,156 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,014 Prozent leichter bei 25 124,02 Punkten in den Handel, nach 25 127,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 281,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 107,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bewegte sich der DAX bei 24 162,65 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Wert von 24 611,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20 317,10 Punkten auf.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 212,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1 900,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,55 EUR), Scout24 (+ 2,26 Prozent auf 86,00 EUR) und Beiersdorf (+ 2,22 Prozent auf 95,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Allianz (-2,02 Prozent auf 382,30 EUR), MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 383,80 EUR), Commerzbank (-1,77 Prozent auf 34,99 EUR), Bayer (-1,66 Prozent auf 38,88 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 416 386 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,282 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

