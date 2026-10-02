Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 17:58:45

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Freitagshandel.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA letztendlich 1,13 Prozent stärker bei 25 222,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent höher bei 24 995,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 303,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 970,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,872 Prozent abwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 25 839,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 580,88 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 24 422,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,78 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), QIAGEN (+ 5,80 Prozent auf 40,41 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 407,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR) und Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-2,00 Prozent auf 40,68 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Bayer (-1,01 Prozent auf 44,94 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 54,32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 39,73 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 616 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
28.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
17.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,75 0,52% adidas
Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
Bayer 45,02 -0,44% Bayer
BMW AG 54,44 -1,05% BMW AG
Daimler Truck 40,70 -1,76% Daimler Truck
HOCHTIEF AG 405,40 2,58% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -0,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 39,61 5,61% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 -1,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 231,20 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:14 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen