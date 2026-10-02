Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Freitagshandel.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA letztendlich 1,13 Prozent stärker bei 25 222,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent höher bei 24 995,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 303,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 970,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,872 Prozent abwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 25 839,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 580,88 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 24 422,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,78 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), QIAGEN (+ 5,80 Prozent auf 40,41 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 407,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR) und Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-2,00 Prozent auf 40,68 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Bayer (-1,01 Prozent auf 44,94 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 54,32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 39,73 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 616 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at