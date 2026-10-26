Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Am Montag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 25 266,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,215 Prozent auf 25 235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 181,65 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 217,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 284,07 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25 099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 24 239,89 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,96 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,57 Prozent auf 45,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR), Vonovia SE (+ 1,48 Prozent auf 16,81 EUR), RWE (+ 1,47 Prozent auf 56,44 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,18 Prozent auf 361,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 48,37 EUR) und Brenntag SE (-0,55 Prozent auf 61,96 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 263 357 Aktien gehandelt. Mit 242,056 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at