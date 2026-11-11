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Kursentwicklung im Fokus 11.11.2026 09:28:53

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus

Aktuell geht es für den DAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,06 Prozent stärker bei 26 627,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,177 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,05 Prozent höher bei 26 623,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 347,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 26 652,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 612,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 087,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 391,42 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 24 088,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,51 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 5,87 Prozent auf 51,93 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 33,56 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Brenntag SE (-3,08 Prozent auf 59,70 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 18,91 EUR), Zalando (-0,92 Prozent auf 27,98 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 86,64 EUR) und Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 532 654 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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