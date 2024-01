Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Freitag.

Um 09:12 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent auf 16 689,88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,677 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,619 Prozent stärker bei 16 649,45 Punkten, nach 16 547,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 697,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 648,70 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,429 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bewegte sich der DAX bei 16 791,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, lag der DAX bei 15 425,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, betrug der DAX-Kurs 15 058,30 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 12,28 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 314,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,04 Prozent auf 27,57 EUR), Sartorius vz (+ 1,87 Prozent auf 320,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,41 Prozent auf 53,04 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-0,65 Prozent auf 76,84 EUR), Porsche Automobil vz (-0,15 Prozent auf 46,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,09 Prozent auf 113,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 22,37 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,08 Prozent auf 62,27 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 545 689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 166,144 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

