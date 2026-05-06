Börse Frankfurt in Grün: DAX in der Gewinnzone

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 1,94 Prozent auf 24 873,99 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,007 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 636,16 Zählern und damit 0,961 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 401,70 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25 152,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 634,76 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 23 168,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der DAX noch bei 24 721,46 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Wert von 23 249,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 9,97 Prozent auf 314,40 EUR), Continental (+ 7,25 Prozent auf 66,86 EUR), Airbus SE (+ 6,55 Prozent auf 189,44 EUR), BMW (+ 5,57 Prozent auf 81,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,36 Prozent auf 50,29 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,29 Prozent auf 58,51 EUR), RWE (-2,16 Prozent auf 58,96 EUR), BASF (-2,04 Prozent auf 52,36 EUR), Zalando (-1,97 Prozent auf 20,39 EUR) und Brenntag SE (-1,69 Prozent auf 61,66 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 409 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 190,223 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,09 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at