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Index im Blick 12.11.2026 09:28:51

Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim DAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent fester bei 26 947,74 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,929 Prozent auf 26 910,57 Punkte an der Kurstafel, nach 26 662,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26 905,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 949,97 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 4,39 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25 277,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der DAX bei 26 331,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der DAX einen Wert von 24 381,46 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,81 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 949,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 4,53 Prozent auf 289,55 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,59 EUR), Merck (+ 2,94 Prozent auf 156,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,07 Prozent auf 581,20 EUR) und Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-3,74 Prozent auf 50,17 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 131,40 EUR), Brenntag SE (-0,81 Prozent auf 58,94 EUR), Commerzbank (-0,42 Prozent auf 39,99 EUR) und Deutsche Bank (-0,42 Prozent auf 33,51 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 639 435 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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