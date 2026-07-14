Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Am Dienstag hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 25 144,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,723 Prozent leichter bei 24 932,62 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 114,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 204,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 869,25 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der DAX bei 24 635,30 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 24 044,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 160,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,47 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,40 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 27,75 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR) und EON SE (+ 1,86 Prozent auf 19,46 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), Henkel vz (-2,01 Prozent auf 73,14 EUR), Scout24 (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 770 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,984 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent.

Redaktion finanzen.at