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XETRA-Handel im Blick 04.09.2026 17:58:44

Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus

In Frankfurt war heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 26 048,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,153 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 25 985,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 003,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 167,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 958,70 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der DAX mit 26 202,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 944,95 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Wert von 23 770,33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,15 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Zalando (+ 3,02 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 71,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 034,00 EUR), Scout24 (-2,12 Prozent auf 76,10 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 135,85 EUR), Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 43,63 EUR) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 841 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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