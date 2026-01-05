Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Montagmittag im Plus

Mit dem DAX geht es am Mittag aufwärts.

Am Montag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,66 Prozent höher bei 24 702,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,579 Prozent auf 24 681,35 Punkte an der Kurstafel, nach 24 539,34 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 825,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 639,68 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 028,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 24 378,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19 906,08 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 128,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 39,20 EUR), Airbus SE (+ 1,54 Prozent auf 207,05 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,36 Prozent auf 44,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-2,51 Prozent auf 24,04 EUR), BASF (-1,85 Prozent auf 43,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 104,75 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 48,81 EUR) und Hannover Rück (-1,56 Prozent auf 252,80 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 385 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at