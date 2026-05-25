Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Montagnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 1,64 Prozent auf 25 297,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,058 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,18 Prozent höher bei 25 181,27 Punkten in den Montagshandel, nach 24 888,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 062,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 322,79 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 128,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25 175,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 629,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,09 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 5,84 Prozent auf 313,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,19 Prozent auf 41,81 EUR), Deutsche Bank (+ 3,43 Prozent auf 29,13 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,29 Prozent auf 180,40 EUR) und Zalando (+ 3,17 Prozent auf 21,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Brenntag SE (-1,29 Prozent auf 56,76 EUR), BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,95 Prozent auf 38,41 EUR), Scout24 (-0,83 Prozent auf 71,65 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 255,60 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 848 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at