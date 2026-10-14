Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kursverlauf
|
14.10.2026 12:27:16
Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen
Um 12:10 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 25 410,24 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 25 322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 259,90 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25 279,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 423,58 Zähler.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,806 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 440,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 147,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der DAX noch bei 24 236,94 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,55 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,46 Prozent auf 357,70 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 52,41 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-1,11 Prozent auf 24,11 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 68,16 EUR), Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR) und RWE (-0,44 Prozent auf 58,98 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 839 464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,75
|0,75%
|BASF
|52,19
|1,48%
|Deutsche Telekom AG
|25,21
|-0,32%
|Hannover Rück
|267,80
|-0,30%
|Infineon AG
|54,74
|-2,79%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,52
|-0,67%
|MTU Aero Engines AG
|357,90
|2,43%
|Rheinmetall AG
|990,30
|3,88%
|RWE AG St.
|58,76
|-1,01%
|SAP SE
|197,02
|0,27%
|Siemens Energy AG
|136,64
|-5,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,18
|-1,75%
|Vonovia SE
|16,51
|-0,54%
|Zalando
|23,95
|-1,88%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 324,67
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.