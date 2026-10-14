Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Kursverlauf 14.10.2026 12:27:16

Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen

Das macht der DAX am Mittag.

Um 12:10 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 25 410,24 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 25 322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 259,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 279,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 423,58 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,806 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 440,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 147,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der DAX noch bei 24 236,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,55 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,46 Prozent auf 357,70 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 52,41 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-1,11 Prozent auf 24,11 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 68,16 EUR), Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR) und RWE (-0,44 Prozent auf 58,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 839 464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 153,75 0,75% adidas
BASF 52,19 1,48% BASF
Deutsche Telekom AG 25,21 -0,32% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 267,80 -0,30% Hannover Rück
Infineon AG 54,74 -2,79% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,52 -0,67% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 357,90 2,43% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 990,30 3,88% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,76 -1,01% RWE AG St.
SAP SE 197,02 0,27% SAP SE
Siemens Energy AG 136,64 -5,30% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,18 -1,75% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,51 -0,54% Vonovia SE
Zalando 23,95 -1,88% Zalando

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