Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag ging der DAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 25 411,44 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,168 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 408,37 Zählern und damit 0,012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 405,34 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 25 338,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 507,79 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 24 186,49 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 24 387,93 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Wert von 20 132,85 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 5,05 Prozent auf 74,42 EUR), Zalando (+ 4,77 Prozent auf 26,38 EUR), Infineon (+ 2,09 Prozent auf 42,54 EUR), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,68 Prozent auf 388,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 39,34 EUR), Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 209,00 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 88,46 EUR) und Heidelberg Materials (-2,18 Prozent auf 229,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 191 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

