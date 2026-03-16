Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
16.03.2026 09:29:14
Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Start fester
Um 09:11 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 23 502,74 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,004 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,142 Prozent stärker bei 23 480,50 Punkten in den Handel, nach 23 447,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 447,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 506,25 Punkten verzeichnete.
DAX seit Beginn Jahr
Der DAX lag vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 24 800,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bewegte sich der DAX bei 24 076,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der DAX bei 22 986,82 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 927,55 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 4,16 Prozent auf 30,82 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 39,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,27 Prozent auf 164,65 EUR) und Vonovia SE (+ 0,83 Prozent auf 24,18 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1,14 Prozent auf 35,63 EUR), Henkel vz (-1,00 Prozent auf 69,38 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 80,54 EUR), Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR) und Beiersdorf (-0,84 Prozent auf 77,78 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 717 761 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
|
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
13.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:27
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
