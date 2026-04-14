Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen

Am Dienstag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 1,23 Prozent stärker bei 24 034,29 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,024 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,891 Prozent höher bei 23 953,93 Punkten, nach 23 742,44 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 087,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 938,11 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der DAX bei 23 447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 286,24 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 20 954,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,06 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,82 Prozent auf 28,54 EUR), Siemens (+ 3,74 Prozent auf 237,25 EUR), Infineon (+ 3,55 Prozent auf 44,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,26 Prozent auf 335,40 EUR) und Merck (+ 3,14 Prozent auf 116,55 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil BASF (-1,68 Prozent auf 53,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 82,50 EUR), Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 56,64 EUR), Daimler Truck (-1,55 Prozent auf 43,32 EUR) und Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 28,74 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 526 550 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at