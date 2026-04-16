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DAX im Fokus 16.04.2026 17:58:51

Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 24 150,54 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,042 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,286 Prozent höher bei 24 135,49 Punkten, nach 24 066,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 259,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 059,17 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 564,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der DAX bei 25 297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21 311,02 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,58 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 4,14 Prozent auf 60,36 EUR), Scout24 (+ 3,87 Prozent auf 69,70 EUR), SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), Zalando (+ 3,01 Prozent auf 23,25 EUR) und Infineon (+ 2,88 Prozent auf 46,01 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 53,35 EUR), QIAGEN (-1,71 Prozent auf 35,00 EUR), Merck (-1,71 Prozent auf 115,15 EUR), RWE (-1,66 Prozent auf 58,10 EUR) und Commerzbank (-1,62 Prozent auf 34,72 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 269 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 180,847 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 59,78 3,64% Brenntag SE
Commerzbank 34,68 -1,31% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 29,04 1,75% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 45,84 2,82% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,60 -1,90% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 114,70 -2,17% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 32,67 -0,58% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 34,55 -1,85% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 58,00 -1,49% RWE AG St.
SAP SE 150,42 2,37% SAP SE
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