Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 24 274,88 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,031 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 24 196,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 128,98 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 285,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 139,95 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 894,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 242,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,08 Prozent nach. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 4,05 Prozent auf 252,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 34,56 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 55,07 EUR) und adidas (+ 1,69 Prozent auf 138,55 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Merck (-1,92 Prozent auf 109,75 EUR), Hannover Rück (-1,25 Prozent auf 268,60 EUR), Continental (-1,07 Prozent auf 64,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 546,20 EUR) und GEA (-0,74 Prozent auf 60,50 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 351 284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at