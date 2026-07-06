Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht mittags Gewinne

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 25 831,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,126 Prozent fester bei 25 811,90 Punkten, nach 25 779,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25 900,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 758,03 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 24 759,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 787,45 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,27 Prozent aufwärts. Bei 25 900,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 43,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 74,64 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 76,09 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 281,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 360 185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,88 Prozent.

Redaktion finanzen.at