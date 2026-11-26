Letztendlich gewann der DAX im XETRA-Handel 2,14 Prozent auf 25 231,42 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 153,11 Zählern und damit 1,83 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 702,13 Punkte).

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 114,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 300,88 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25 410,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 285,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 726,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,82 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 001,67 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,60 Prozent auf 68,24 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22 Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR) und Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Commerzbank (-2,55 Prozent auf 33,30 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR), Symrise (+ 0,35 Prozent auf 97,18 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 88,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 826 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at