RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|DAX im Blick
|
26.08.2026 17:58:26
Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge
Letztendlich ging der DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26 315,91 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,173 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,041 Prozent tiefer bei 26 255,41 Punkten, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 196,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 466,76 Einheiten.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 099,00 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 25 184,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 152,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 730 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.08.26
|RWE-Aktie im Plus: "Baa2"-Rating von Moody's bestätigt, Ausblick stabil (Dow Jones)
|
21.08.26
|WDH/Gasspeicherverband: Füllstände auf Rekordtief (dpa-AFX)
|
21.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,15
|-0,89%
|Commerzbank
|40,62
|1,68%
|Deutsche Bank AG
|34,53
|3,51%
|Heidelberg Materials
|169,50
|4,47%
|MTU Aero Engines AG
|365,20
|2,67%
|Rheinmetall AG
|1 145,80
|2,49%
|RWE AG St.
|57,60
|-0,48%
|SAP SE
|180,60
|-1,68%
|Siemens Healthineers AG
|39,42
|-0,78%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,06
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 285,96
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.