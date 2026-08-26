Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am dritten Tag der Woche legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26 315,91 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,173 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,041 Prozent tiefer bei 26 255,41 Punkten, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 196,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 466,76 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 099,00 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 25 184,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 152,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 730 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at