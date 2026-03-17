Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende fester

Der DAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent auf 23 720,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,003 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,270 Prozent schwächer bei 23 500,34 Punkten, nach 23 564,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23 464,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 820,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, notierte der DAX bei 24 998,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, stand der DAX bei 23 960,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 154,57 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,34 Prozent ein. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 927,55 Zähler.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 4,03 Prozent auf 273,80 EUR), EON SE (+ 3,20 Prozent auf 20,30 EUR), Brenntag SE (+ 2,64 Prozent auf 49,69 EUR), Merck (+ 2,50 Prozent auf 110,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,48 Prozent auf 553,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-2,41 Prozent auf 74,56 EUR), Scout24 (-1,56 Prozent auf 69,55 EUR), Daimler Truck (-1,44 Prozent auf 41,71 EUR), Fresenius SE (-1,02 Prozent auf 46,44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 44,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 573 167 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 193,184 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at