Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursverlauf
|
14.10.2026 09:29:35
Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich
Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 25 375,99 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 25 322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 259,90 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25 322,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 382,83 Zähler.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,671 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 440,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 147,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der DAX noch bei 24 236,94 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,41 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 355,80 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 16,78 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,45 Prozent auf 392,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 37,71 EUR), Zalando (-0,45 Prozent auf 24,27 EUR), RWE (-0,17 Prozent auf 59,14 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 543 104 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,75
|0,75%
|Deutsche Telekom AG
|25,21
|-0,32%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,19
|1,41%
|Hannover Rück
|267,80
|-0,30%
|HOCHTIEF AG
|383,80
|-1,03%
|Infineon AG
|54,74
|-2,79%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,52
|-0,67%
|MTU Aero Engines AG
|357,90
|2,43%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|530,60
|0,23%
|RWE AG St.
|58,76
|-1,01%
|SAP SE
|197,02
|0,27%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,18
|-1,75%
|Vonovia SE
|16,51
|-0,54%
|Zalando
|23,95
|-1,88%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 324,67
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.