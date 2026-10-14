Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich

Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 25 375,99 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 25 322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 259,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 322,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 382,83 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,671 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 440,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 147,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der DAX noch bei 24 236,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,41 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 355,80 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 16,78 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,45 Prozent auf 392,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 37,71 EUR), Zalando (-0,45 Prozent auf 24,27 EUR), RWE (-0,17 Prozent auf 59,14 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 543 104 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at