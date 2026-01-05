Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start im Aufwind

Der DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent auf 24 690,80 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,579 Prozent auf 24 681,35 Punkte an der Kurstafel, nach 24 539,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 691,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 639,68 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, den Stand von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 378,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19 906,08 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 6,37 Prozent auf 1 704,00 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 39,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,12) Prozent auf 125,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,07 Prozent auf 378,90 EUR) und Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 208,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,48 Prozent auf 532,40 EUR), Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 254,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 27,52 EUR), EON SE (-1,00 Prozent auf 16,29 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,66 Prozent auf 105,75 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 356 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at