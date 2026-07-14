Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Marktbericht
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14.07.2026 15:59:02
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in Grün
Um 15:55 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,45 Prozent auf 25 091,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 100,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 852,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 679,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 066,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 24 220,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,14 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,85 Prozent auf 59,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,89 Prozent auf 45,13 EUR), Daimler Truck (+ 1,73 Prozent auf 42,88 EUR), EON SE (+ 1,65 Prozent auf 19,42 EUR) und BASF (+ 1,58 Prozent auf 49,62 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), Siemens Healthineers (-3,29 Prozent auf 34,39 EUR), Scout24 (-2,43 Prozent auf 72,25 EUR), QIAGEN (-1,84 Prozent auf 35,66 EUR) und MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 347,00 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 857 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,984 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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