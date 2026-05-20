Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Der LUS-DAX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,77 Prozent auf 24 516,50 Punkte zu.

Bei 24 249,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 592,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 490,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Stand von 25 236,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 24 034,00 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,201 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 66,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,89 Prozent auf 280,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 170,82 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 261,15 EUR) und Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-3,41 Prozent auf 151,38 EUR), Scout24 (-2,60 Prozent auf 71,30 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 145,15 EUR), QIAGEN (-1,02 Prozent auf 29,47 EUR) und Symrise (-0,92 Prozent auf 75,52 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 281 803 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 6,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at