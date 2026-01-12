SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursverlauf
|
12.01.2026 17:58:34
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus
Letztendlich stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 25 429,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 193,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 435,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 226,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 20 243,00 Punkten auf.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 3,12 Prozent auf 97,96 EUR), Fresenius SE (+ 3,03 Prozent auf 50,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR), Merck (+ 2,30 Prozent auf 131,25 EUR) und Bayer (+ 2,13 Prozent auf 39,71 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BMW (-1,67 Prozent auf 90,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 59,78 EUR), Porsche Automobil (-0,93 Prozent auf 38,26 EUR) und Allianz (-0,60 Prozent auf 380,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 769 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,779 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58