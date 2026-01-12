Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Letztendlich stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 25 429,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 193,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 435,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 226,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 20 243,00 Punkten auf.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 3,12 Prozent auf 97,96 EUR), Fresenius SE (+ 3,03 Prozent auf 50,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR), Merck (+ 2,30 Prozent auf 131,25 EUR) und Bayer (+ 2,13 Prozent auf 39,71 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BMW (-1,67 Prozent auf 90,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 59,78 EUR), Porsche Automobil (-0,93 Prozent auf 38,26 EUR) und Allianz (-0,60 Prozent auf 380,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 769 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at