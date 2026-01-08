Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent stärker bei 25 173,50 Punkten.

Bei 25 198,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 003,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 028,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 635,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, stand der LUS-DAX noch bei 20 341,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 38,88 EUR), Daimler Truck (+ 1,18) Prozent auf 40,37 EUR), Scout24 (+ 1,02 Prozent auf 84,00 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,03 Prozent auf 25,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,23 Prozent auf 38,70 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 159,10 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 292 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,052 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at