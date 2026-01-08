Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|LUS-DAX-Marktbericht
|
08.01.2026 09:29:11
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus
Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent stärker bei 25 173,50 Punkten.
Bei 25 198,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 003,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 028,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 635,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, stand der LUS-DAX noch bei 20 341,00 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 38,88 EUR), Daimler Truck (+ 1,18) Prozent auf 40,37 EUR), Scout24 (+ 1,02 Prozent auf 84,00 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,03 Prozent auf 25,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,23 Prozent auf 38,70 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 159,10 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,80 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 292 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,052 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: