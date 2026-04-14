Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index im Blick
|
14.04.2026 09:29:01
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 23 977,50 Punkte an.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 866,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 012,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, lag der LUS-DAX bei 25 296,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Stand von 20 922,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,40 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Continental (+ 2,23 Prozent auf 65,06 EUR), Vonovia SE (+ 1,95 Prozent auf 23,54 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-0,72 Prozent auf 21,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 273,40 EUR), Henkel vz (-0,03 Prozent auf 65,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 554,20 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 546 590 Aktien gehandelt. Mit 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)