Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Dienstagmorgen erneut ins Plus.

Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 23 977,50 Punkte an.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 866,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 012,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, lag der LUS-DAX bei 25 296,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Stand von 20 922,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,40 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Continental (+ 2,23 Prozent auf 65,06 EUR), Vonovia SE (+ 1,95 Prozent auf 23,54 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-0,72 Prozent auf 21,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 273,40 EUR), Henkel vz (-0,03 Prozent auf 65,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 554,20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 546 590 Aktien gehandelt. Mit 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at