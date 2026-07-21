Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX in Grün

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag klettert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 24 828,50 Punkte.

Bei 24 980,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 701,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 997,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 195,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 24 244,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,86 Prozent auf 66,47 EUR), Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 157,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 43,01 EUR), Daimler Truck (+ 1,60 Prozent auf 43,18 EUR) und Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 37,29 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Merck (-3,11 Prozent auf 130,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,79 Prozent auf 502,20 EUR), Siemens Healthineers (-2,77 Prozent auf 34,37 EUR), Scout24 (-2,48 Prozent auf 70,65 EUR) und Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 941 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at