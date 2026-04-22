Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Nachmittag zu

In Frankfurt ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,07 Prozent auf 24 212,50 Punkte zu.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 389,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 154,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 22 212,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 24 807,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 21 465,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,44 Prozent zurück. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,27 Prozent auf 177,40 EUR), Infineon (+ 3,00 Prozent auf 49,17 EUR), RWE (+ 2,99 Prozent auf 60,00 EUR), EON SE (+ 1,08 Prozent auf 19,16 EUR) und Bayer (+ 1,03 Prozent auf 40,38 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), Commerzbank (-3,12 Prozent auf 34,82 EUR), Siemens Healthineers (-2,81 Prozent auf 36,99 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 22,63 EUR) und adidas (-2,14 Prozent auf 141,95 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 650 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 184,887 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at