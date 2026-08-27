Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

Der LUS-DAX kam am Donnerstagabend nicht vom Fleck.

Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent aufwärts auf 26 366,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 393,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 231,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 475,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 230,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Wert von 24 015,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,33 Prozent. Bei 26 576,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59 Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Zalando (+ 3,36 Prozent auf 24,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-2,71 Prozent auf 39,82 EUR), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 358,60 EUR), Continental (-1,71 Prozent auf 69,08 EUR) und EON SE (-1,51 Prozent auf 17,62 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 247 423 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,665 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at