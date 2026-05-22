Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Gewinnen

In Frankfurt ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:56 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 24 887,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 943,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 676,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Wert von 24 193,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 25 236,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 035,00 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,68 Prozent auf 71,86 EUR), adidas (+ 4,40 Prozent auf 156,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,15 Prozent auf 49,90 EUR), Symrise (+ 3,35 Prozent auf 80,22 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,58 Prozent auf 294,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Vonovia SE (-4,93 Prozent auf 21,19 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 37,53 EUR), Fresenius SE (-1,85 Prozent auf 39,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 471,10 EUR) und Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 172,62 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 220 849 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,314 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at