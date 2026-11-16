Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün

Am Montag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 26 727,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 804,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 697,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der LUS-DAX 25 475,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 849,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,80 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,48 Prozent auf 356,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,36 Prozent auf 43,24 EUR), Fresenius SE (+ 1,21 Prozent auf 54,27 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 95,46 EUR), Brenntag SE (-1,19 Prozent auf 57,96 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 19,25 EUR) und Infineon (-0,92 Prozent auf 49,42 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 423 954 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at