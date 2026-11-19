Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 25 802,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 794,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 942,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 213,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 091,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 23 315,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,44 Prozent auf 50,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 130,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,63) Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,27 Prozent auf 202,35 EUR) und Siemens (+ 2,01 Prozent auf 271,35 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-2,33 Prozent auf 189,40 EUR), Henkel vz (-2,25 Prozent auf 85,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 37,88 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 734,30 EUR) und Fresenius SE (-1,31 Prozent auf 52,73 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 398 218 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at