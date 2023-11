Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX nachmittags in der Gewinnzone

Der LUS-DAX verbucht am Dienstag Zuwächse.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent höher bei 14 797,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 832,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 693,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2023, den Stand von 15 372,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 471,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der LUS-DAX 13 256,00 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,27 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,36 Prozent auf 236,00 EUR), QIAGEN (+ 5,61 Prozent auf 35,22 EUR), BASF (+ 3,49 Prozent auf 43,14 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,48 Prozent auf 21,73 EUR) und Zalando (+ 3,25 Prozent auf 21,89 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 175,90 EUR), Porsche (-0,86 Prozent auf 82,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 376,90 EUR), Heidelberg Materials (-0,64 Prozent auf 68,32 EUR) und Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 24,15 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 698 348 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 146,236 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,45 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,32 Prozent.

