WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

LUS-DAX-Marktbericht 18.02.2026 17:59:05

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün

Der LUS-DAX gewann am Mittwoch an Wert.

Am Mittwoch kletterte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,93 Prozent auf 25 266,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25 038,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 316,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 311,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 23 185,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22 855,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,85 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 5,12 Prozent auf 1 694,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,64 Prozent auf 204,00 EUR), Siemens (+ 3,84 Prozent auf 244,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 166,65 EUR) und Infineon (+ 3,39 Prozent auf 46,09 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Bayer (-7,11 Prozent auf 45,81 EUR), Brenntag SE (-4,70 Prozent auf 54,76 EUR), Deutsche Telekom (-2,97 Prozent auf 32,37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,35 Prozent auf 40,39 EUR) und Vonovia SE (-1,90 Prozent auf 26,91 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 12 898 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,693 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

