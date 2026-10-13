Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der LUS-DAX befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 25 323,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 459,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 231,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 980,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,13 Prozent auf 96,18 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), BMW (+ 2,15 Prozent auf 54,20 EUR), Continental (+ 2,10 Prozent auf 70,04 EUR) und Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 38,87 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), HOCHTIEF (-0,81 Prozent auf 391,20 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 513 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at