Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance 13.10.2026 15:58:32

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der LUS-DAX befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 25 323,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 459,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 231,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 980,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,13 Prozent auf 96,18 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), BMW (+ 2,15 Prozent auf 54,20 EUR), Continental (+ 2,10 Prozent auf 70,04 EUR) und Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 38,87 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), HOCHTIEF (-0,81 Prozent auf 391,20 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 513 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

mehr Analysen
28.09.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 187,02 -0,25% Airbus SE
BMW AG 54,52 2,75% BMW AG
Brenntag SE 63,34 2,66% Brenntag SE
Commerzbank 38,58 1,50% Commerzbank
Continental AG 69,98 2,70% Continental AG
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,16 -0,61% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 75,68 0,72% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 387,80 -0,77% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
Symrise AG 95,52 2,71% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,38 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 306,00 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen