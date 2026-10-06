Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Index-Performance 06.10.2026 09:29:15

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Der LUS-DAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,49 Prozent fester bei 25 443,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25 488,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 296,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 052,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 826,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 453,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 3,49 Prozent auf 140,80 EUR), QIAGEN (+ 3,10 Prozent auf 41,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,16 Prozent auf 378,30 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 187,72 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 72,68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1,11 Prozent auf 67,05 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), BASF (-0,42 Prozent auf 50,03 EUR), Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 75,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 40,06 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 291 709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 50,68 0,90% BASF
Beiersdorf AG 76,08 0,58% Beiersdorf AG
Henkel KGaA Vz. 73,18 2,01% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 64,08 0,58% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,68 0,82% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 138,75 2,06% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 364,50 -1,57% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 40,47 -0,55% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 952,40 -3,18% Rheinmetall AG
SAP SE 186,88 0,79% SAP SE
Scout24 67,60 0,15% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,58 -0,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

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