Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Performance
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06.10.2026 09:29:15
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,49 Prozent fester bei 25 443,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25 488,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 296,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 052,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 826,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 453,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 3,49 Prozent auf 140,80 EUR), QIAGEN (+ 3,10 Prozent auf 41,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,16 Prozent auf 378,30 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 187,72 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 72,68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1,11 Prozent auf 67,05 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), BASF (-0,42 Prozent auf 50,03 EUR), Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 75,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 40,06 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 291 709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,68
|0,90%
|Beiersdorf AG
|76,08
|0,58%
|Henkel KGaA Vz.
|73,18
|2,01%
|Infineon AG
|64,08
|0,58%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,68
|0,82%
|Merck KGaA
|138,75
|2,06%
|MTU Aero Engines AG
|364,50
|-1,57%
|QIAGEN N.V.
|40,47
|-0,55%
|Rheinmetall AG
|952,40
|-3,18%
|SAP SE
|186,88
|0,79%
|Scout24
|67,60
|0,15%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,58
|-0,06%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 346,00
|0,11%
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