Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 16 984,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 952,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 986,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 16 701,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 300,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 15 341,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,43 Prozent aufwärts. 17 060,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,56 Prozent auf 14,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,35 Prozent auf 344,50 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 19,27 EUR), Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 11,76 EUR) und Commerzbank (+ 1,30 Prozent auf 10,53 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-0,49 Prozent auf 167,50 EUR), Sartorius vz (-0,15 Prozent auf 343,40 EUR), adidas (-0,07 Prozent auf 171,62 EUR), Beiersdorf (-0,04 Prozent auf 138,05 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 187,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 592 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at